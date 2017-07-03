Древній Київ кличе на свято жінок та дні здоров’я

8 березня у "Парку Київська Русь" згадуватимуть мудрих, гарних і сильних духом жінок давнини та вітатимуть жінок сучасних. Найбільш урочистим моментом святкування стане посвячення представниць прекрасної статі самого різного віку у княгині.

А потім розпочнеться програма з цікавими театралізованими постановками, веселими іграми, призовими конкурсами. Приємним подарункам для жінок стане виступ кінно-трюкового театру.

11 і 12 березня під час програми Днів здоров’я та цілительства у Древньому Києві будуть згадувати давні рецепти збереження та відновлення здоров’я, розповідатимуть, як перебороти свої страхи, як увійти в гармонію з собою та зі світом.

Навіть такі нехитрі заходи, як щоденна зарядка насправді можуть багато дати для укріплення фізичної витривалості, імунітету. Тому саме з зарядки розпочнеться програма. А далі гостей Парку запросять до спілкування з прекрасними представниками світу тварин – кіньми. Навіть офіційна медицина признає користь іпотерапії – лікування кіньми. Людям корисно погладити тварину, відчути тепло її тіла, її вологе ритмічне дихання. Таке спілкування піднімає настрій, упорядковує думки.

Ще одним цікавим заходом програми стане майстер-клас із боротьби зі своїми страхами. Мешканці Древнього Києва проведуть для гостей сеанс вогняної терапії, таким чином "вилікувавши" усіх охочих від панічної боязні вогню чи вибухів. А також покажуть можливості людського організму через лежання на цвяхах чи ходіння по битому склу.

У неділю, 12 березня, психолог і цілитель Олександр Жарков проведе для гостей Парку семінар "Еко-свідомість", направлений на розкриття творчих здібностей людей, розуміння важливості занять спортом, ведення здорового способу життя, бережного ставлення до навколишнього середовища.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com