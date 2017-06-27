Древній Київ запрошує на святкування Дня Конституції

Вас приваблює традиційний відпочинок у тихому місці, на свіжому повітрі, з шашликами? Чи ви надаєте перевагу перегляду розважальної програми? Чи прагнете зайняти себе різноманітними справами – від майстер-класів до веселих хороводів? У будь-якому разі обирайте "Парк Київська Русь", і ваші сподівання на ідеальний відпочинок за містом справдяться!

28 червня у День Конституції України приїжджайте відпочити за місто до Древнього Києва

Одразу за воротами вас зустрінуть чарівні слов’янки, як дорогого гостя: пригостять хлібом-сіллю. Запропонують загадати бажання, яке неодмінно має здійснитися.

А вже в самому Древньому Києві на вас чекає маса розваг. Навіть найбільш неохочим до будь-яких дій відвідувачам запропонують заняття, яке буде їм до снаги – майстер-клас з байдикування. І після цього не полінуйтесь піднятися на княжі трибуни та спостерігайте за цікавим видовищем, що розгорнеться на ристалищі. Актори кінно-трюкового театру покажуть захопливі номери з джигітовкою та стройовою підготовкою княжої дружини.

Ведучі програми запросять вас на різноманітні інтерактиви. Так можна буде навчитися танцювати середньовічний танець "Маразуля" або взяти участь у танцювальному флеш-мобі під сучасну музику. Відчайдухи матимуть унікальну можливість перейняти від жителів Древнього Києва ази володіння середньовічною зброєю на відкритому загальному майстер класі. А тих, хто любить робити щось гарне своїми руками, чекають на індивідуальні майстер-класи майстри з гончарства, ковальства, виготовлення ляльки-мотанки та інші.

Окрім театралізованої програми, що буде проходити безперервно протягом дня, гостей чекає безліч локацій. Відкриті "Чудеса Древнього Києва": Реконструкція середньовічного міста, Михайлівські ворота, Музей історичного костюма, Музей дерев’яного зодчества, Експозиція суднобудування, Експозиція катівня, Музей середньовічної музики, Оглядова вежа оборонного комплексу, Експозиція облогової техніки.

Почуття адреналіну дітям та дорослим забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів в корчмі "Веселий варяг" і в точках харчування під відкритим небом. Також Питейна "25 Рун" порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами. Ви навіть можете залишитися на нічліг в будинку готельного типу «4 кімнати», який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Древній Київ відкривається о 10:00, початок програми о 13:30. Квитки на захід коштують для дорослих – 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в с. Копачів Обухівського району Київської області. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі щогодини з 10:00 згідно розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com