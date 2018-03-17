Дрогобич на Львівщині другий місяць перебуває у сміттєвій блокаді

Громада села Брониця продовжує блокувати дорогу до Дрогобицького міського сміттєзвалища. З Дрогобича вже майже два місяці не вивозять сміття.

Про це пише ZAXID.NET.

Як повідомляє міський голова Дрогобича Тарас Кучма, блокування сміттєзвалища триває. Упродовж усього цього часу, від початку лютого, з міста ще жодного разу не вивезли сміття.

"Це сміттєзвалище вже 30 років у жахливому стані, і всі були задоволені. Як тільки Дрогобицька міська рада почала наводити там лад – ми зробили доступ пожежних машин, почали укріплювати сміття, щоб не було зсувів, запланували рекультивацію та встановлення камер спостереження, – одразу в'їзд до звалища почали блокувати і наше місто уже майже два місяці у сміттєвому колапсі. Всіма цими протестами керують певні зацікавлені особи, які хочуть і надалі заробляти на тому смітті. Їм просто не вигідно, що там буде порядок і точне зважування усього, що туди завозиться, та відеоспостереження. От вони і підбурили селян", – сказав Тарас Кучма.

За словами Кучми, Дрогобич виконував усі домовленості із селом Брониця і раніше не було жодних претензій до експлуатації містом звалища, розташованого на території цього села. Дорогу заблокували без жодних попереджень.

Також він додав, що блокувальники не виконують рішення суду. Йдеться про ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду від 2 березня.

"Заборонити відповідачам та будь-яким іншим особам блокувати під'їзну дорогу до Дрогобицького міського сміттєзвалища та чинити будь-які перешкоди у проїзді транспортних засобів, а також вивозі сміття на територію Дрогобицького міського сміттєзвалища в районі села Брониця Дрогобицького району, а також чинити перешкоди у експлуатації даного сміттєзвалища", – йдеться в увалі суду.

Як повідомили у п'ятницю, 16 березня, на сайті Дрогобицької міськради, судові виконавці за допомогою спецтехніки спробували розчистити перешкоди на шляху до звалища, однак мешканці села заблокували і цю техніку, фактично перешкоджаючи виконанню рішення суду.



Фото: drohobych-rada.gov.ua



Фото: drohobych-rada.gov.ua



Фото: drohobych-rada.gov.ua

Журналістам вдалось встановити, що відповідачами у справі є Ірина та Роман Куцопей, Володимир Олексяк та Роман Комар. Зараз невідомо, хто ці люди, ймовірно це – саме ті "зацікавлені особи", про яких сказав Тарас Кучма.

Один з відповідачів у справі, Володимир Олексяк, у лютому повідомляв "Львівському порталу", що причина блокування – недотримання санітарних норм на сміттєзвалищі.

"Площа звалища вдвічі більша, ніж відведена по акту. За останні десятиліття не проводилося жодних заборів проб. Рівень захворюваності населення села Брониця вражає! Жодних санітарних норм немає, за останні два роки сміттєзвалище привели до жахливого стану", – процитувало тоді видання Володимира Олексяка.