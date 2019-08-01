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Дрон у Хітроу: аеропорт відновив вильоти

"На даний момент нам сказали, що ми нікуди не летимо"
Лондонський аеропорт Хітроу призупинив вильоти літаків після того, як на території летовища був помічений безпілотник.
Дрон у Хітроу: аеропорт відновив вильоти П'ятий термінал лондонського Хітроу

У аеропорту повідомили, що відповідні служби спільно з поліцією працювали над тим, аби "запобігти будь-якій загрозі", повідомляє BBC.

"Ми зупинили відправлення рейсів на час розслідування. Вибачаємося перед пасажирами за незручності", - повідомила представниця аеропорту.

За даними сайту Flightradar24.com, за півгодини вильоти відновилися.

Продюсер BBC Кеті Лонг, яка перебувала в літаку, повідомила, що її виліт затримується, а пасажирам не пояснили, в чому причина.

"На даний момент нам сказали, що ми нікуди не летимо", - сказала вона.

Зазначимо, схожий випадок стався у грудні у лондонському аеропорту Гатвік: летовище також закрили через повідомлення про безпілотники, помічені в районі льотного поля.

Тоді місцева поліція заявила, що інцидент не пов'язаний з тероризмом, але був "навмисним актом" для порушення роботи.

Протягом 36 годин хаосу в Гатвіку з 19 по 21 грудня постраждали понад 140 тисяч пасажирів, скасували близько 1000 рейсів.

Аеропорт заявив, що витратить 5 мільйонів фунтів на те, аби запобігти подібним ситуаціям. Зокрема, там закуплять системи для захисту від дронів.

Додамо, що вранці 6 січня в міжнародному аеропорту "Львів" літак Turkish Airlines викотився за межі смуги.

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08 01 2019 21:44
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