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"Друг Путіна" Фійон офіційно затверджений кандидатом у президенти Франції від Республіканської партії

Перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня, другий - 7 травня
Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, лідера праймеріз французьких ультраправих, у суботу, 14 січня, офіційно оголосили кандидатом на посаду президента Франції.
"Друг Путіна" Фійон офіційно затверджений кандидатом у президенти Франції від Республіканської партії Франсуа Фійон. Фото: my-angers.info

Виступаючи перед Національною радою партії "Республіканці", Фійон заявив, що не має наміру нічого змінювати в оголошеній передвиборній програмі, незважаючи на те, що деякі його соратники по партії вважають заявлені реформи занадто "брутальними". Фійон також сказав, що не піде на поступки через "залякування", в тому числі і з боку власного табору.

Про це повідомляє RFI.

Фійон підкреслив, що в разі перемоги на президентських виборах, не дивлячись на заклики Німеччини до солідарності, він не погодиться прийняти більшу кількість біженців, ніж Франція приймає у цей час. За 11 місяців 2016 року Німеччина прийняла 280 тис. осіб, які попросили про політичний притулок (після 890 тис. у 2015 році), тоді як Франція - 78 тис., що на 10% більше, ніж у 2015 р.

Незважаючи на заявлені наміри дотримуватися оголошеної програми, Франсуа Фійон унаслідок великої критики мусив уже скасувати деякі її положення, в тому числі з приводу громадського медичного страхування.

Перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня, другий - 7 травня.

Нагадаємо, напередодні оприлюднені результати соцдосліджень засвідчили, що французький консерватор Франсуа Фійон переможе ультраправого кандидата Марін Ле Пен, якщо вони обидва вийдуть у другий тур президентських виборів у травні.

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