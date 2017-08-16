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Другу баржу з кавунами у Києві очікують 1 вересня

Врожай кавунів дещо зменшився через аномальну спеку
Друга партія херсонських кавунів має прибути на Київщину 1 вересня.
Другу баржу з кавунами у Києві очікують 1 вересня Фото: "Громадське"

Врожай кавунів дещо зменшився через аномальну спеку. Баржа відчалить 25-го або 26-го серпня і прибуде 1 вересня.

"Поставку планували здійснити раніше, але її було відкладено через зменшення врожаю", - повідомили в Херсонській ОДА інформагентству "Укрінформ".

Поставки херсонських кавунів баржею до Києва здійснюються в рамках проекту "Створення ефективного логістичного ланцюга постачання плодово-овочевої продукції".

Нагадаємо, 4 серпня у порт Переяслава-Хмельницького, що на Київщині, прибула перша з 2003 року баржа з кавунами.

До Київщини кавуни везли 4,5 дні на судні "Козацький". Назад до Херсонщини баржу відправлять із зерном.

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16 08 2017 19:36
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