Другий енергоблок Рівненської АЕС відімкнули від енергомережі

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території – в межах норми

17 березня 2018 року о 00:02 енергоблок №2 Рівненської АЕС відімкнули від енергомережі.

Як повідомляють у прес-службі "Енергоатома", це зробили для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних діб.

"Станом на 8 годину 17 березня у роботі перебувають енергоблоки №1 та №4 Рівненської АЕС на номінальному рівні потужності із сумарним навантаженням 1 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. На енергоблоці №3 РАЕС (ВВЕР-1000) триває 100-а доба планово-попереджувального ремонту. Всі роботи виконуються згідно з графіком. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", – інформує "Енергоатом".

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території, за інформацією компанії, не змінювався й перебуває в межах діючих норм.

Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.

Нагадаємо, український "Енергоатом" і американська компанія Holtec International 28 лютого підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160.