Другий півфінал нацвідбору на Євробачення розпочався в Києві Він має визначити ще двох кандидатів на участь

Розпочався другий півфінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2017". Він має визначити ще двох кандидатів у фінал.

Фото: 1tv.com.ua

Живу трансляцію проводить телеканал "UА:Перший" – в ефірі, на сайті, офіційному YouTube-каналі та на сторінці у Facebook, повідомляє прес-служба каналу. Цього разу за місце у фіналі змагаються такі виконавці: LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova та ILLARIA. Під час першого півфіналу у наступний тур відбору пройшли TAYANNA і "Сальто Назад". Ведучим нацвідбору на Євробачення є Сергій Притула. У журі – музичний продюсер відбору Костянтин Меладзе, артист і композитор Андрій Данилко та переможниця Євробачення-2016 Джамала. Загалом цього року півфіналів буде три. Фінальний етап відбору пройде 25 лютого.

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