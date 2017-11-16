Другий учасник смертельного ДТП у Харкові пригрозив почати голодування
"У разі, якщо суд не буде справедливим, не буде справедливо розглянута моя апеляція, апеляційна скарга мого адвоката і мені не буде змінено запобіжний захід, я буду голодувати ... Я не буду нічого ні пити, ні їсти до того часу, поки не буде прийнято законне справедливе рішення", - сказав Дронов під час засідання апеляційного суду Харківської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він стверджує, що за час, проведений в СІЗО, у нього погіршився стан здоров'я. Він звернувся до суду з проханням призначити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного браслета і дозволити продовжити лікування в приватній клініці.
Прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги, посилаючись на те, що Дронов може симулювати погіршення стану здоров'я, щоб затягувати або ухилятися від слідства.
Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.
6 листопада другому учаснику ДТП Геннадію Дронову оголосили про підозру.
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