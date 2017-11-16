Другий учасник смертельного ДТП у Харкові пригрозив почати голодування

Водій позашляховика Volkswagen Touareg Геннадій Дронов, який є одним з учасників ДТП в Харкові, що призвело до загибелі шести осіб, заявив, що оголосить сухе голодування, якщо суд не задовольнить апеляційну скаргу про пом'якшення йому запобіжного заходу.

"У разі, якщо суд не буде справедливим, не буде справедливо розглянута моя апеляція, апеляційна скарга мого адвоката і мені не буде змінено запобіжний захід, я буду голодувати ... Я не буду нічого ні пити, ні їсти до того часу, поки не буде прийнято законне справедливе рішення", - сказав Дронов під час засідання апеляційного суду Харківської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він стверджує, що за час, проведений в СІЗО, у нього погіршився стан здоров'я. Він звернувся до суду з проханням призначити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного браслета і дозволити продовжити лікування в приватній клініці.

Прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги, посилаючись на те, що Дронов може симулювати погіршення стану здоров'я, щоб затягувати або ухилятися від слідства.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.

6 листопада другому учаснику ДТП Геннадію Дронову оголосили про підозру.