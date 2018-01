Дружина голлівудського продюсера Вайнштайна отримає $20 мільйонів за розлучення

Дружина фігуранта голлівудського скандалу про домагання, продюсера Гарві Вайнштайна Джорджина Чепмен отримає від $15 до $20 мільйонів за розлучення

Про це повідомляє E! News.

Також Джорджина отримає опіку над двома дітьми. На даний момент пара ще розробляє деталі розподілу подружніх активів.

Поки що документи на розлучення не подано, але відомо, що знаменита пара домовилася про розірвання шлюбу в кінці грудня.

У жовтні Джорджина опублікувала заяву, в якій повідомила, що залишає свого чоловіка, оскільки він стикається зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

"Моє серце болить за всіх жінок, які страждали від величезного болю через ці дії, що не можна пробачити. Я вирішила піти від чоловіка", - сказала Чепмен.

Зазначимо, на початку жовтня в The New Yorker і The New York Times вийшли статті про численні скарги жінок на домагання з боку відомого голівудського продюсера Гарві Вайнштайна, почалося розслідування. Це викликало хвилю зізнань та нових секс-скандалів з іншими відомими людьми.

38 жінок поскаржилися на сексуальні домагання, які нібито мали місце з боку їхнього колеги - режисера Джеймса Тобека, який створив "Пальці", "Любовний трикутник", "Любов та гроші", "На очах".

Як повідомлялося раніше, журнал Time назвав людиною року учасників інтернет-флешмобу проти насильства #metoo.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду голови новоствореної ним партії через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Netflix оголосив про переривання співпраці з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у домаганнях.