Дружина Колесніченка хоче позбавити його батьківських прав

Дружина підозрюваного в сепаратизмі колишнього депутата "Партії регіонів" Верховної Ради Вадима Колесніченка Лілія Македон просить суд позбавити його батьківських прав.

Повістка до суду опублікована в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр" 22 березня, повідомляють "Українські новини".

Зазначено, що Дарницький районний суд Києва викликає Колесніченка, останнє відоме місце реєстрації якого, – Київ, вул. Срібнокільська, 24, кв. 244 в якості відповідача в цивільній справі за позовом Лілії Македон.

Вона подала позов в інтересах малолітньої дитини Колесніченка Всеволода Вадимовича про позбавлення екс-депутата батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 14:00 19 квітня.

З моменту оприлюднення даного повідомлення екс-депутат вважає повідомлених про дату і місце розгляду справи.

За даними ЗМІ, Колесніченко влаштувався "радником по спорту" губернатора окупованого Севастополя Сергія Меняйло.

Вадим Колесніченко тричі обирався депутатом Верховної Ради України за списками Партії регіонів. З квітня 2014 року став членом російської політичної партії Батьківщина. Проживає в анексованому Криму.

16 січня 2015 року в СБУ повідомили, що Колесніченко оголошений в розшук. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Служба безпеки України неодноразово викликала екс-регіонала на допити, але він відмовляється на них приходити.