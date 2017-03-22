Дружина Колесніченка хоче позбавити його батьківських прав
Повістка до суду опублікована в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр" 22 березня, повідомляють "Українські новини".
Зазначено, що Дарницький районний суд Києва викликає Колесніченка, останнє відоме місце реєстрації якого, – Київ, вул. Срібнокільська, 24, кв. 244 в якості відповідача в цивільній справі за позовом Лілії Македон.
Вона подала позов в інтересах малолітньої дитини Колесніченка Всеволода Вадимовича про позбавлення екс-депутата батьківських прав.
Судове засідання відбудеться о 14:00 19 квітня.
З моменту оприлюднення даного повідомлення екс-депутат вважає повідомлених про дату і місце розгляду справи.
За даними ЗМІ, Колесніченко влаштувався "радником по спорту" губернатора окупованого Севастополя Сергія Меняйло.
Вадим Колесніченко тричі обирався депутатом Верховної Ради України за списками Партії регіонів. З квітня 2014 року став членом російської політичної партії Батьківщина. Проживає в анексованому Криму.
16 січня 2015 року в СБУ повідомили, що Колесніченко оголошений в розшук. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Служба безпеки України неодноразово викликала екс-регіонала на допити, але він відмовляється на них приходити.
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