Дружина одного із прокурорів у справі Кернеса захищала підозрюваного у викраденні євромайданівців
"Один з групи хворих прокурорів у справі Кернеса - Ігор Ємець. Він є чоловіком Ємець Світлани Миколаївни. Яка, в свою чергу, є захисником Олександра Волкова. Для тих, хто не зовсім в курсі - прокуратура (та, яка не хворіє) вважає Волкова співучасником викрадення покійного Вербицького і мене під час майданівських подій", - написав Ігор Луценко у своєму Facebook.
"За наявними даними, в 2014 році Світлана Ємець підтримувала стосунки з Чеботарьовим (і прокуратура, яка не хворіє, вважає його замовником нашого з покійним Вербицьким викрадення)", - розповів нардеп.
Нагадаємо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців за тортури людей.
На початку липня суд переносив дебати, тому що жоден з 19 заявлених прокурорів не міг приїхати до суду.
Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу, яку розглядали вже четвертий рік.
Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував, що прокурори не приходили до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.
Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що відкриють провадження проти судді Андрія Антонова, який 10 серпня закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.
Кернес і два його охоронці звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.
Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому, як заявляв голова МВС Арсен Аваков, Кернес особисто бив активістів.
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