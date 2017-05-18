Дружина одного з керівників Нацполіції має нелегальний бізнес у Чорнобильській зоні, - ВІДЕО
Місцевий лісник про існування цеху знає, каже, що він працює ще з 2014 року.
"Ризики дуже великі, тому що в нас же діє гігієнічний норматив щодо накопичення радіонуклідів в деревині, який передбачає, що деревину, дрова можна вивозити із зони, але не з метою спалювання…", - розповів він журналістам "Слідства. Інфо".
Згідно з інформацією журналістів, пелети, виготовлені у Чорнобильській зоні, продаються під виглядом гранули, щоб оминути законодавчі обмеження - існує наказ Міністерства охорони здоров’я від 1995 року, який встановлює суворі нормативи щодо вмісту цезію і стронцію в деревині.
"Вся гранола, яка є на території України, якщо її спалити, вона не проходить. (...) У договорі я буду прописувати, що це просто дерев’яна гранола, тирсова. В мене є обмеження. (...) Обмеження з приводу спалювання. Не можна її так використать", - пояснив представник "Енівей" у розмові з журналістами, які відрекомендувалися потенційними покупцями пелетів.
У комерційній пропозиції, яку "Слідство.Інфо" отримало від представника компанії, зазначалася ціна сировини — вона майже не відрізняється від ринкової. Окрім того, з'ясувалося, що ТОВ "Енівей" відсутнє у переліку із 71 підприємства, що мають діючі дозволи на діяльність у зоні відчуження.
Однією із двох засновників "Енівей" є Наталія Купранець, дружина начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України, Ігоря Купранця.
"На двох подружжя задекларувало простору квартиру, чималу земельну ділянку, дві автівки класу люкс, три коштовних годинники, прикраси, твори мистецтва і ще близько 3,5 млн грн заощаджень готівкою. Ми вирішили поцікавитись у пана Купранця походженням його статків та поінформувати поліцейського про незаконний бізнес власної дружини, однак у відповідь на наш запит про інтерв’ю отримали відмову", - йдеться у матеріалі "Слідства. Інфо".
Нагадаємо, що прокуратура Київської області розпочала провадження стосовно посадових осіб державного підприємства, що обслуговує Чорнобильську АЕС, які намагалися заволодіти понад 13 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків