Омелян заперечує покупку дружини нового Mercedes Maybach

У списку усіх 136 покупців автомобіля Mercedes-Maybach Coupe, який став головною сенсацією Франкфуртського автосалону в luxury-сегменті, виявилася дружина нинішнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна - Світлана Бевза.

Mercedes-Maybach Coupe вже названо критиками найрозкішнішим автомобілем десятиліття. У перший рік буде випущено всього 136 таких автомобілів. Попередні замовлення на нього за півроку було повністю оплачено. Вартість автомобіля складає 2,734 млн євро.

Монакська газета Nice Martin повідомила, що на такому автомобілі тепер буде їздити принц Грімальді. До цього Альберові 8 років служило блакитне "Бентлі", яке туристи часто могли бачити в Монако на площі перед Гранд-Казино Монте-Карло.

В опублікованому l'express списку Світлана Бевза позначена як Svetlana Bevza citizens: Ukraine Destination: Istanbul (Turkey), - повідомляє "Апостроф" з посиланням на французький таблоїд l'express, який "злив" список.

Оновлення: Володимир Омелян спростував інформацію щодо замовлення дорогого авто.

Прокурор управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Київської області Вадим Чуйков має у власності будинок на 626 кв.м. в Царському селі на Печерську, автомобіль BMW 2016 року випуску, мотоцикл Harley-Davidson XL883N та близько 2 млн грн подарованих батьком.