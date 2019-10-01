Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Дружина власника Amazon після розлучення може стати найбагатшою жінкою світу, - Bloomberg

Статки Маккензі Безос можуть становити близько $69 млрд
Маккензі Безос після розлучення з головою Amazon Джеффом Безосом може стати найбагатшою жінкою світу, її статки можуть становити близько $69 млрд.
Дружина власника Amazon після розлучення може стати найбагатшою жінкою світу, - Bloomberg Фото: businessinsider.com

Відзначають, що умови, на яких пара ділитиме майно, включаючи частку 16% в Amazon, невідомі. Але опитані юристи пояснили, що без угоди про розподіл майна подружжя, радше за все, ділитимуть активи навпіл, інформує Bloomberg.

Статки Безоса, за даними на початок січня 2019 року, Bloomberg оцінив в $137 млрд. Forbes наводив схожі дані. При цьому на піку активи мільярдера перевищили $150 млрд.

Відзначимо, що з 66 жінок, які увійшли до рейтингу мільярдерів Bloomberg, більшість стали власниками великих станів у результаті смерті одного з подружжя або розлучення. Тільки шестеро з них заробили статки самостійно.

Найбагатшою жінкою світу зараз вважається внучка засновника виробника косметики L'Oreal Франсуаза Беттенкур Майєрс, її активи оцінюють в $45,6 млрд.

Американська компанія Amazon.com, Inc за підсумками торгів на фондовій біржі в Нью-Йорку в понеділок, 7 січня, вперше випередила Microsoft за обсягом ринкової капіталізації, що склала 796,8 мільярда доларів США (696 мільярдів євро).

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2019 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.