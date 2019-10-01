Дружина власника Amazon після розлучення може стати найбагатшою жінкою світу, - Bloomberg

Маккензі Безос після розлучення з головою Amazon Джеффом Безосом може стати найбагатшою жінкою світу, її статки можуть становити близько $69 млрд.

Відзначають, що умови, на яких пара ділитиме майно, включаючи частку 16% в Amazon, невідомі. Але опитані юристи пояснили, що без угоди про розподіл майна подружжя, радше за все, ділитимуть активи навпіл, інформує Bloomberg.

Статки Безоса, за даними на початок січня 2019 року, Bloomberg оцінив в $137 млрд. Forbes наводив схожі дані. При цьому на піку активи мільярдера перевищили $150 млрд.

Відзначимо, що з 66 жінок, які увійшли до рейтингу мільярдерів Bloomberg, більшість стали власниками великих станів у результаті смерті одного з подружжя або розлучення. Тільки шестеро з них заробили статки самостійно.

Найбагатшою жінкою світу зараз вважається внучка засновника виробника косметики L'Oreal Франсуаза Беттенкур Майєрс, її активи оцінюють в $45,6 млрд.