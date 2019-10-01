Дружина власника Amazon після розлучення може стати найбагатшою жінкою світу, - Bloomberg
Відзначають, що умови, на яких пара ділитиме майно, включаючи частку 16% в Amazon, невідомі. Але опитані юристи пояснили, що без угоди про розподіл майна подружжя, радше за все, ділитимуть активи навпіл, інформує Bloomberg.
Статки Безоса, за даними на початок січня 2019 року, Bloomberg оцінив в $137 млрд. Forbes наводив схожі дані. При цьому на піку активи мільярдера перевищили $150 млрд.
Відзначимо, що з 66 жінок, які увійшли до рейтингу мільярдерів Bloomberg, більшість стали власниками великих станів у результаті смерті одного з подружжя або розлучення. Тільки шестеро з них заробили статки самостійно.
Найбагатшою жінкою світу зараз вважається внучка засновника виробника косметики L'Oreal Франсуаза Беттенкур Майєрс, її активи оцінюють в $45,6 млрд.
Американська компанія Amazon.com, Inc за підсумками торгів на фондовій біржі в Нью-Йорку в понеділок, 7 січня, вперше випередила Microsoft за обсягом ринкової капіталізації, що склала 796,8 мільярда доларів США (696 мільярдів євро).
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