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Дружина вмовила Куку припинити голодування

"Він приймає поживні суміші"
Кримчанин Емір-Усеїн Куку, який перебуває під арештом в СІЗО на території Росії, припинив голодування.
Дружина вмовила Куку припинити голодування Фото: соцмережі

"У відповідь на прохання дружини Мер'єм Емір-Усеїн припинив голодування", - повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк у Facebook.

За інформацією голови суспільно-спостережуваної комісії по Ростовській області Леоніда Петрашіса 18 липня Куку написав заяву про припинення голодування і почав процес відновлення.

"Він приймає поживні суміші і проходить медичні процедури", - додав кореспондент.

Нагадаємо, 26 липня політв'язень Емір-Усеїн Куку, котрий є фігурантом ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", оголосив голодування.

 
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19 07 2018 12:56
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