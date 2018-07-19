Дружина вмовила Куку припинити голодування "Він приймає поживні суміші"

Кримчанин Емір-Усеїн Куку, який перебуває під арештом в СІЗО на території Росії, припинив голодування.

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"У відповідь на прохання дружини Мер'єм Емір-Усеїн припинив голодування", - повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк у Facebook. За інформацією голови суспільно-спостережуваної комісії по Ростовській області Леоніда Петрашіса 18 липня Куку написав заяву про припинення голодування і почав процес відновлення. "Він приймає поживні суміші і проходить медичні процедури", - додав кореспондент. Нагадаємо, 26 липня політв'язень Емір-Усеїн Куку, котрий є фігурантом ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", оголосив голодування.

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