CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКримчанин Емір-Усеїн Куку, який перебуває під арештом в СІЗО на території Росії, припинив голодування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дружина вмовила Куку припинити голодування
"Він приймає поживні суміші"
Фото: соцмережі
"У відповідь на прохання дружини Мер'єм Емір-Усеїн припинив голодування", - повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк у Facebook.
За інформацією голови суспільно-спостережуваної комісії по Ростовській області Леоніда Петрашіса 18 липня Куку написав заяву про припинення голодування і почав процес відновлення.
"Він приймає поживні суміші і проходить медичні процедури", - додав кореспондент.
Нагадаємо, 26 липня політв'язень Емір-Усеїн Куку, котрий є фігурантом ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", оголосив голодування.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 07 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"