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Дружина Вороненкова регулярно спілкувалась з підозрюваним у вбивстві депутата

Тюрін є одним із найвідоміших кримінальних авторитетів Росії
Удова екс-депутата Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова регулярно спілкувалася зі своїм колишнім цивільним чоловіком, кримінальним авторитетом Володимиром Тюріним.
Дружина Вороненкова регулярно спілкувалась з підозрюваним у вбивстві депутата Фото:rbc.ua

"В пана Тюріна не було прямого мотиву замовляти це вбивство, і від самого початку, коли ця версія розглядалася, Маша (Марія Максакова - ред.) вважала її неймовірною, тому що вона з ним регулярно спілкується, він батько двох її дітей, ці діти живуть із ним. І для неї ці висновки - це шок і особиста трагедія", - заявив колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пономарьов зауважив, що Кремль може видати Тюріна Україні, адже він має перше громадянство Казахстану, а російське громадянство отримав набагато пізніше.

"Або ж РФ скаже, що це наш політичний інтерес, і відмовиться його видавати, і тим самим розпишеться з точки зору того, хто саме був у цьому зацікавлений", - зауважив Пономарьов.

Він додав, що Тюрін є одним із найвідоміших кримінальних авторитетів Росії, "який наразі претендує на звання кримінального короля російського світу".

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко, посилаючись на результати слідства, заявив, що замовником вбивства Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков. Згодом виявилось, що він - колишній чоловік вдови Марії Максакової.

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09 10 2017 14:58
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