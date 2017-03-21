Дружину сепаратиста Губарєва допитає СБУ

Дружину члена терористичної організації ДНР Павла Губарева Катерину викликали в якості підозрюваної на допит до Служби безпеки України.

Відповідна повістка надрукована в Урядовому кур'єрі.

Згідно з порядком, Катерину Губарєву викликали на допит в якості підозрюваної для проведення слідчих і процесуальних дій на 10:00 27, 28 та 29 березня до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України в каб. 306 в Києві на вул. Володимирській, 33.

Як зазначається в порядку, Катерину Губарєву підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст 258-3 - створення терористичної організації, керівництві такою організацією або участь у ній та ч.1 ст.258-5 - фінансування тероризму КК.



Фото: "Ліга.net"

Шевченківський райсуд Києва дав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування по сепаратистові Павлу Губарєва. Губарєв і його дружина Катерина є фігурантами списку санкцій України проти Росії. У березні 2014 року Губарєв проголосив себе "народним губернатором", коли сепаратисти в Донецьку захопили будівлю обласної адміністрації.

Нагадаємо, що в червні 2016 року в Донецьку було арештовано Павла Губарєва.

Павло Губарєв на хвилі проросійських виступів у Донецьку у березні 2014 року був проголошений своїми прихильниками "народним губернатором".

Згодом його у власній квартирі у Донецьку затримали співробітники СБУ, але через деякий час обміняли Губарєва на полонених співробітників спецпідрозділу "Альфа".