Дружину сепаратиста Губарєва допитає СБУ
Відповідна повістка надрукована в Урядовому кур'єрі.
Згідно з порядком, Катерину Губарєву викликали на допит в якості підозрюваної для проведення слідчих і процесуальних дій на 10:00 27, 28 та 29 березня до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України в каб. 306 в Києві на вул. Володимирській, 33.
Як зазначається в порядку, Катерину Губарєву підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст 258-3 - створення терористичної організації, керівництві такою організацією або участь у ній та ч.1 ст.258-5 - фінансування тероризму КК.
Фото: "Ліга.net"
Шевченківський райсуд Києва дав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування по сепаратистові Павлу Губарєва.
Губарєв і його дружина Катерина є фігурантами списку санкцій України проти Росії.
У березні 2014 року Губарєв проголосив себе "народним губернатором", коли сепаратисти в Донецьку захопили будівлю обласної адміністрації.
Нагадаємо, що в червні 2016 року в Донецьку було арештовано Павла Губарєва.
Павло Губарєв на хвилі проросійських виступів у Донецьку у березні 2014 року був проголошений своїми прихильниками "народним губернатором".
Згодом його у власній квартирі у Донецьку затримали співробітники СБУ, але через деякий час обміняли Губарєва на полонених співробітників спецпідрозділу "Альфа".
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