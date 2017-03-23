Дружину Вороненкова і Пономарьова візьмуть під охорону

Дружині вбитого екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова та іншому екс-депутату Іллі Пономарьову буде надана охорона.

"Зараз слідчий допитує дружину потерпілого (Марію Максакову - УП), після прес-конференції допитають і пана Пономарьова, і вже прийнято рішення про охорону і Пономарьова і Марії Максакової", - повідомив Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу.

За його словами, охорону будуть здійснювати спецпідрозділі СБУ і ці сили будуть збільшені.

"Помилка була одна – публічність у справі Януковича була достатньою. Публічність у справі російських обставин не була зафіксована ні в протоколах, ні в ЗМІ. Можливо це було прорахунком наших свідків", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.

Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова. Де зазачив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.

Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.

23 січня Луценко говорив про те, що його відомство допитало двох колишніх депутатів Держдуми. Один з них - Ілля Пономарьов (йому торік дали дозвіл на проживання в Україні), іншого генпрокурор не назвав. "Їхні показання свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення", - сказав Луценко.