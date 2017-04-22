Дружини та подруги поліцейських вийшли на протест в Парижі

Група, що називає себе "Розгнівані дружини поліцейських", пройшла маршем через центр міста

Понад сто дружин та подруг паризьких поліцейських влаштували демонстрацію на Єлисейських полях, протестуючи проти зростання насильства у Франції.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Група, що називає себе "Розгнівані дружини поліцейських", пройшла маршем через центр міста. Учасниці демонстрації несли чорні кулі, які символізували загиблих поліцейських, і рожеві, як символ сімей, які залишилися без чоловіків і батьків.

Перед початком ходи учасниці акції протесту зібралися на Єлисейських полях.

Безпосередньою причиною протестів стала нещодавня загибель у Парижі поліцейського Ксав'є Жужеле.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня громадянин Франції Карім Шерфі з автомата обстріляв поліцейський патруль і автобус на Єлисейських полях. 37-річний співробітник поліції Ксав'є Жужеле був убитий двома пострілами в голову. Двоє поліцейських поранено, в одного з них важке поранення в живіт.

Нападника було застрелено. Поряд з його тілом була знайдена записка від руки на підтримку ІД. В автомобілі злочинця знайдено помпову рушницю, два ножі з довгими лезами, а також Коран.