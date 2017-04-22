Дружини та подруги поліцейських вийшли на протест в Парижі
Про це повідомляє ВВС Україна.
Група, що називає себе "Розгнівані дружини поліцейських", пройшла маршем через центр міста. Учасниці демонстрації несли чорні кулі, які символізували загиблих поліцейських, і рожеві, як символ сімей, які залишилися без чоловіків і батьків.
Перед початком ходи учасниці акції протесту зібралися на Єлисейських полях.
Безпосередньою причиною протестів стала нещодавня загибель у Парижі поліцейського Ксав'є Жужеле.
Нагадаємо, ввечері 20 квітня громадянин Франції Карім Шерфі з автомата обстріляв поліцейський патруль і автобус на Єлисейських полях. 37-річний співробітник поліції Ксав'є Жужеле був убитий двома пострілами в голову. Двоє поліцейських поранено, в одного з них важке поранення в живіт.
Нападника було застрелено. Поряд з його тілом була знайдена записка від руки на підтримку ІД. В автомобілі злочинця знайдено помпову рушницю, два ножі з довгими лезами, а також Коран.
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