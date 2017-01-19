"Друзі Путіна" стали лідерами президентської гонки у Франції, - опитування
Такі результати опитування Cevipof і Ipsos, повідомляє Le Monde.
Зазначається, що Франсуа Фійон дещо втратив свою підтримку – якщо в грудні за нього готові були проголосувати від 26 до 29 % виборців, то шістьма тижнями пізніше його кандидатуру підтримують від 23 до 25% опитаних.
Якщо в грудні Фійон випереджав Марін Ле Пен, то тепер голова "Національного фронту" є лідером в опитуванні.
Кандидата від Нацфронта готові підтримати 25-26% виборців — це на 5-7% більше, ніж у 2012 році.
Видання зазначає, що Ле Пен може розраховувати на прихильників серед малозабезпечених верств населення.
Все ж зростання рейтингу продемонстрував Еммануель Макрон, за якого готові проголосувати від 17 до 19% французів. Згідно з опитуванням, французькі соціалісти не користуються значною підтримкою.
За екс-прем'єра Мануеля Вальса готові проголосувати 9-10% респондентів, за Бенуа Хамона і Арно Монтебура – по 7%.
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