"Друзі Путіна" стали лідерами президентської гонки у Франції, - опитування

Якщо в грудні Фійон випереджав Марін Ле Пен, то тепер голова "Національного фронту" є лідером в опитуванні

Лідерами президентської гонки у Франції є глава ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, екс-прем'єр Франції Франсуа Фійон і колишній міністр економіки Еммануель Макрон

Такі результати опитування Cevipof і Ipsos, повідомляє Le Monde.

Зазначається, що Франсуа Фійон дещо втратив свою підтримку – якщо в грудні за нього готові були проголосувати від 26 до 29 % виборців, то шістьма тижнями пізніше його кандидатуру підтримують від 23 до 25% опитаних.

Якщо в грудні Фійон випереджав Марін Ле Пен, то тепер голова "Національного фронту" є лідером в опитуванні.

Кандидата від Нацфронта готові підтримати 25-26% виборців — це на 5-7% більше, ніж у 2012 році.

Видання зазначає, що Ле Пен може розраховувати на прихильників серед малозабезпечених верств населення.

Все ж зростання рейтингу продемонстрував Еммануель Макрон, за якого готові проголосувати від 17 до 19% французів. Згідно з опитуванням, французькі соціалісти не користуються значною підтримкою.

За екс-прем'єра Мануеля Вальса готові проголосувати 9-10% респондентів, за Бенуа Хамона і Арно Монтебура – по 7%.