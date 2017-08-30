Друзі Путіна відібрали у Януковича розкішну віллу в Криму

Вілла екс-президента України Віктора Януковича на мисі Айя в Криму перейшла компанії "Берег", що пов'язана зі структурами Геннадія Тимченка, Миколи Шамалова, Сергія Руднова і Сергія Ролдугіна - друзів російського президента Володимира Путіна.

Колишню базу відпочинку на мисі Айя приватизувала сім'я Януковичів у 2007 році одночасно з "Межигір'ям". Після придбання по периметру звели паркан, вирубали реліктові дерева і почали будівництво, повідомляють у розслідуванні проекту "Муніципальний сканер".

Після втечі Януковича й анексії Криму прокуратура Севастополя звернулася до суду з приводу знесення самовільних будівель (котельня, берегоукріплення, КПП) на території вілли. 18 травня 2015 року суд постановив їх демонтувати. Але Севастопольський міський суд скасував рішення, і нічого не знесли.

Влітку 2015 року проросійський активіст, московський муніципальний депутат Володимир Гарначук намагався оглянути будівництво на мисі Айя, але побачив лише глухий високий паркан і охорону, яка пообіцяла йому "недоїхати додому".

У січні 2016 року губернатор Сергій Меняйло, зараз представник Путіна в Сибіру, на прес-конференції розповів, що домагається знесення паркану навколо вілли, і заявив, що вона може бути передана російській владі.

Паркан так і не знесли, а право власності на садибу перейшло структурам друзів Путіна. У травні 2016 року всі об'єкти від ТОВ "Норд-2007", що перебувають під контролем сім'ї Януковича, перейшли ТОВ "Шанс". Останнє зареєстровано за адресою Санкт-Петербург, 11-та В.О, буд. 38 разом з ТОВ "Заміське середовище", кінцевий власник якої - "Підтримка підприємницьких ініціатив" Юрія і Бориса Ковальчуків (співвласники банку "Росія" і друзі Путіна).

16 червня 2017 року "Шанс" продав віллу на мисі Айя компанії "Берег", а земельні ділянки під віллою оформили в оренду для "Берега". Згідно з даними Росреєстру, будівництво вілли на мисі Айя триває і виконано вже на 70-90%.

ТОВ "Берег" було створено 31 травня 2017 року. Генеральний директор - Павло Зайцев, який керує і власником "Берега" - АТ "Голден гейт". Також Павло Зайцев є генеральним директором НП "Розвиток Ринку ефективних інвестицій" Геннадія Тимченка (співвласник банку "Росія") і Петра Колбіна (колишній м'ясник, колишній акціонер Gunvor, ще один друг Путіна з 1954 року), співзасновником НП "Відродження традицій і культури заміського відпочинку "Південний парк" разом з Миколою Шамаловим (співвласник банку "Росія") і співзасновником НП "Відродження морських традицій" разом з членом ради директорів банку "Росія" Дмитром Мансуровим.

Компанії "Берег" і "Голден гейт" зареєстровані в будівлі, яка перебуває в заставі у банку "Росія" через іпотеку. ТОВ "Хвиля", якій належить цей будинок, через ТОВ "Ікар" належить Сергію Руднову, синові покійного Олега Руднова. Олег Руднов - засновник Балтійської медіа-групи, друг Путіна. З 2009 по 2012 рік "Хвиля" належала віолончелісту і другу Путіна Сергію Ролдугіну і співзасновнику некомерційного партнерства "Підтримка дитячого спорту" Владиславу Копилову.