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ДСНС після перевірок подала до суду на закриття 155 ТРЦ та 30 лікарень

Загалом перевірили понад 32 тисячі об'єктів
Державна служба з надзвичайних ситуацій подала до суду на закриття 155 торговельно-розважальних центрів та 30 лікарень після перевірок пожежної безпеки.
ДСНС після перевірок подала до суду на закриття 155 ТРЦ та 30 лікарень Фото: politeka.net

"За порушення до суду подано позови на закриття 405 об'єктів. З них 155 ТРЦ, що складає 7% від перевірених об'єктів, лікарень — 30, чи 6%, дошкільних і шкільних закладів 220, чи 2% від перевірених об'єктів", - повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін на засіданні Кабінету міністрів України в середу, 23 травня.

Загалом перевірили понад 32 тисячі об'єктів, з яких 4 тисячі ТРЦ, майже 2 тисячі лікарень та понад 25 тисяч шкіл та дитячих садків.

"На сьогодні перевірено 13 тисяч 360 об'єктів, що складає 41% від запланованої кількості, з яких 10 тисяч 720 шкільних та дошкільних закладів, 500 лікарень зі стаціонарним лікуванням, 2 тисячі 140 ТРЦ та об'єктів дозвілля", — зазначив голова ДержНС.

За його даними, перевірки виявили понад 167 тисяч порушень.

"Перевірками виявлено понад 167 тисяч порушень, з яких майже 63 тисяч, а це 37% відсотків, не усувались протягом тривалого часу", —  повідомив Чечоткін.

Також він зазначив, що найгірший стан виявили перевірки у Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях. Всього на керівників об'єктів наклали 12 тисяч 837 адмінстягнень.

Чечоткін підкреслив, що відомство планує завершити перевірки до кінця червня.

Нагадаємо, що 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа. За офіційними даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу трагедії й доручив провести масштабну перевірку безпеки людних місць в Україні.

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін попередив, що у разі недопуску працівників ДСНС і інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей, застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції.

 

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23 05 2018 13:30
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