ДСНС попередила про "жовтий" рівень небезпеки через негоду в Україні

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили українців про погіршення погодних умов.

"24 січня в Сумській, Харківській і Луганській областях значний сніг (приріст сніжного покриву 10-15 см, місцями до 20 см), у південних, Дніпропетровській і Донецькій областях сніг з переходом у дощ, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини", - йдеться ув повідомленні на сайті ДСНС.

Відзначають, що явища відповідають "жовтому" рівню небезпеки.

На сайті Укргідрометцентру є чотири рівні загрози за кольорами: зелений - погодні умови не несуть загрози; жовтий - потенційно небезпечні погодні умови; помаранчевий - небезпечні погодні умови; червоний - погодні умови вкрай небезпечні.

Нагадаємо, що через прогнозоване ускладнення погодних умов в Україні всі штаби з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій працюватимуть цілодобово.