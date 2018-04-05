ДСНС: Пожежа на складах у Балаклії припинилася, тліють окремі осередки

Жертв і постраждалих немає

Пожежа на 65-у арсеналі поблизу міста Балаклія на Харківщині припинилася, проте декілька осередків загоряння досі тліють.

"Станом на 7 годину 4 травня ситуація контрольована, спостерігається тління чотирьох окремих осередків. Інтенсивність вибухів знизилась", - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначають, що на місці працюють чотири пожежних танки та пожежна авіація. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, в четвер, 3 травня, близько 14:00 поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії запалала суха трава, почалася пожежа. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Боєприпаси, які вибухають унаслідок пожежі, не розлітаються за межі технічної території, повідомив глава Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський.

ЗСУ та ДСНС локалізували основні осередки пожежі. Спостерігається значне зменшення території загоряння і задимлення.