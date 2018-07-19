ДСНС виплатила звільненим Бочковському і його заступнику зарплати за місяць

Екс-голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському, якого в березні 2015 року правоохоронці затримали на засіданні уряду, але в квітні цього року суд поновив на посаді, вже виплатили першу зарплату.

"Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 26 квітня 2018 року частково задоволено позовні вимоги Бочковського С. С. і допущено до негайного виконання в частині стягнення з ДСНС середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року в межах суми стягнення за один місяць 14115,60 гривні", – ідеться у листі ДСНС, повідомляє "Радіо Свобода".

Це стало причиною безспірного списання коштів Державною казначейською службою на користь Бочковського.

Разом із тим на офіційному порталі використання публічних фінансів міститься інформація також про виплату екс-заступнику Бочковського Василю Стоєцькому. У червні ДСНС перерахувала йому 11,9 тисячі гривень, також за рішенням суду.

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.

Також Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.