ДТЕК Ахметова купила 80 тисяч тонн вугілля в Роттердамі

"ДТЕК" поступово переводить свої електростанції на газове вугілля, яке видобувається на підконтрольних Україні шахтах Донбасу та на заході України

До України прибула партія антрацитного вугілля з порту Роттердама для потреб Криворізької теплоелектростанції. Загальний обсяг вугілля — 80 тисяч тонн.

Зазначається, що антрацит не видобувається на підконтрольній українській владі частині Донбасу, тому теплоелектростанції вимушені закуповувати його на міжнародних товарних біржах. Вартість цієї купівлі закладена у формулу розрахунку вартості електроенергії, відому як "Роттердам+".

"Криворізька ТЕС - одна з трьох електростанцій в Україні, яка працює на дефіцитному антрациті. Таке вугілля не видобувається на підконтрольній Україні частині Донбасу, тому ми вирішили закупити необхідне вугілля в Роттердамі", - повідомив директор з генерації електроенергії "ДТЕК" Сергій Куриленко.

Він також додав, що "ДТЕК" поступово переводить свої електростанції на газове вугілля, яке видобувається на підконтрольних Україні шахтах Донбасу та на заході України.

Компанія ДТЕК - одна з найбільших енергетичних корпорацій у Східній Європі. Їй належить 9 з 15 українських теплоелектростанцій, а також 17 шахт та вугільнозбагачувальні комплекси. Загалом, компанія є фактичним монополістом на ринку генерації теплової електроенергії в Україні.

Формула "Роттердам+" була запроваджена у травні 2016-го року.

Методика була запроваджена за умов втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. І аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій та позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + вартість його доставки в Україну". Формула "Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 року ціна теплової електроенергії зросла у два рази.