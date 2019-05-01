ДТЕК Ахметова має намір купити два обленерго

Група ДТЕК олігарха Рината Ахметова планує увійти в акціонерний капітал АТ "Одесаобленерго" і ПрАТ "Київобленерго".

"Дані компанії є операторами системи розподілу в Одеській та Київській областях і не здійснюють діяльність з постачання електроенергії. Діяльність операторів системи розподілу є природною монополією і повністю регулюється НКРЕ", - повідомляє прес-служба ДТЕК.

У повідомленні також йдеться, що 3 січня 2019 року ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" (Україна) і NGR B.V. (Нідерланди) уклали договори купівлі-продажу акцій даних компаній.

"Договори укладені з відкладальною умовою та будуть завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, включаючи узгодження антимонопольних органів", - заявили в компанії.

Майже 50% акцій "Одесаобленерго" належить групі VS Energy росіян Євгена Гінера, Михайла Воєводіна і Олександра Бабакова. 25% акцій перебуває у власності Фонду державного майна. Ще майже 10-ти відсоткова частка належить ПрАТ "Київобленерго".

Майже 94% акцій "Київобленерго" контролюється тією ж VS Energy.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України у своєму звіті вирішив, що компанія "ДТЕК" Рината Ахметова, не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.

Відзначимо, що схема "Роттердам+" у 2018 року збільшила прибуток "ДТЕК" Ахметова у 2,6 рази. Дохід "ДТЕК" за січень-вересень склав 119,81 млрд грн. Чистий прибуток за цей період склав 3,40 млрд грн.

До слова, різке зростання фінансових показників "ДТЕК" почалось у другому півріччі 2016 року, коли в Україні значно виросли тарифи на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три чверті виробляється групою Ахметова.

На початку 2016 року НКРЕКП ввело в дію так звану формулу "Роттердам+" для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котируванні у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.

У той же час подорожчали і єврооблігації ДТЕК, які скуповувала компанія ICU. Співвласник цієї фірми Макар Пасенюк є фінансовим радником президента Петра Порошенка. На момент вводу формули "Роттердам+" НКРЕКП очолював Дмитро Вовк, який перед призначенням також працював у компанії ICU та "Рошені" Петра Порошенка. Співвласником ICU також був Володимир Демчишин, який був міністром енергетики та вуглепрому в період розробки "Роттердаму+" у 2015-2016 роках.