"ДТЕК" Ахметова придбала акції ще двох енергокомпаній, - ОНОВЛЕНО

Компанія олігарха Рината Ахметова Ornex придбала блокувальні пакети акцій ще двох енергокомпаній - "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Дніпрообленерго".

"Компанія Ornex, що входить до групи компаній СКМ, придбала на фондовій біржі ПФТС за 25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" і ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго", виставлених на продаж Фондом державного майна України", - повідомляє прес-служба СКМ.

Оновлення. У Фонді державного майна України вважають конкурс з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпрообленерго" прозорим, відкритим і конкурентним.

"Ми вважаємо проведені торги однозначним успіхом. Тому що держава замість цінних паперів, які не приносили їй жодного доходу, нарешті отримала реальний дохід. Від п'яти пакетів акцій (проданих останнім часом - ред.) отримала дохід понад 3 млрд грн. Половина вже в бюджеті, половина - сподіваємося - буде в бюджеті вже наступного тижня. І держава зможе їх використовувати для тих програм, які їй важливі", - заявив заступник голови Фонду Юрій Нікітін журналістам після завершення торгів у четвер.

Блокувальний пакет акцій (25%) ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Фонд продав на аукціоні 31 серпня. На придбання цінних паперів претендували два учасники. У результаті приватизаційного аукціону, що відбувся на фондовій біржі ПФТС, переможцем виявилася компанія Ornex, що входить у Групу СКМ. Ціна 25% акцій "ДТЕК Дніпрообленерго" становила 1 млрд 4,676 млн грн, що у 2,05 разу вище за стартову.

"Було зроблено 21 крок аукціону, ціна зросла вдвічі на 25% пакет акцій. Купив акції мажоритарний акціонер, який купував і інші пакети. Суперником була ІК Concorde Capital, торговець цінними паперами. Вони офіційно заявляли, що купують для себе, для подальшого перепродажу. Це їхня робота", - додав заступник голови ФДМ.

"Конкурс пройшов 100% прозоро з погляду відкритості, максимально конкурентно і вигідно для держави. І далі будемо намагатися робити так само. Прем'єр-міністр учора на нараді сказав нам, що очікує від Фонду відкритої, конкурентної приватизації. Ми і вчора, і сьогодні довели, що можемо це робити", - резюмував чиновник.

Нагадаємо, що Фонд державного майна 18 серпня продав державну частку в компаніях ПАТ "Київенерго" і ПАТ "ДТЕК Західенерго". 25% акцій "Київенерго" були реалізовані на біржі ПФТС за 759,633 млн гривень, а "ДТЕК Західенерго" - за 417,164 млн грн.

Фонд державного майна (ФДМ) оголосив про початок проведення біржових аукціонів з продажу акцій вісьмох енергопостачальних компаній та енергогенеруючих компаній. Три з них - по 25% "Донбасенерго", "Сумиобленерго" й "Одесаобленерго" - не відбулися через відсутність заявок.

16 серпня 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" були продані компанії Ornex, що входить у групу СКМ, за 143,81 млн гривень.