ДТЕК Ахметова судитиметься з Росією через кримські активи

"ДТЕК Крименерго" почав процедуру інвестиційного спору з Російською Федерацією в рамках міжурядової угоди про взаємний захист інвестицій.

"Цей спір викликаний націоналізацією інвестицій компанії на території Криму. В разі якщо спір не буде вирішено шляхом переговорів, ПАТ "ДТЕК Крименерго" має намір передати його на розгляд у міжнародний арбітраж. Сума компенсації фактичних і потенційних збитків компанії може становити більш ніж 500 млн доларів США", - повідомляють на сайті компанії.

Для захисту своїх інтересів "ДТЕК Крименерго" залучив міжнародну юридичну компанію Covington and Burling LLP.

На адресу Російської Федерації надіслано офіційне повідомлення про інвестиційний спір.

Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємний захист інвестицій передбачає можливість вирішення спорів шляхом переговорів, після яких сторони мають право звернутися до арбітражу.

ПАТ "ДТЕК Крименерго" був найбільшим постачальником електроенергії Криму і забезпечував понад 80% поставок електроенергії на території Кримського півострова.

Вартість свого рухомого і нерухомого майна, яке було націоналізовано рішенням "державної ради республіки Крим", компанія оцінює більш ніж у 500 мільйонів доларів.

"ДТЕК Крименерго" почав процедуру інвестиційного спору з Російською Федерацією в рамках міжурядової угоди про взаємний захист інвестицій.

"Цей спір викликаний націоналізацією інвестицій компанії на території Криму. В разі якщо спір не буде вирішено шляхом переговорів, ПАТ "ДТЕК Крименерго" має намір передати його на розгляд у міжнародний арбітраж. Сума компенсації фактичних і потенційних збитків компанії може становити більш ніж 500 мільйонів доларів США", - повідомляють на сайті компанії.

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Для захисту своїх інтересів "ДТЕК Крименерго" залучив міжнародну юридичну компанію Covington and Burling LLP.

На адресу Російської Федерації надіслано офіційне повідомлення про інвестиційний спір.

Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємний захист інвестицій передбачає можливість вирішення спорів шляхом переговорів, після яких сторони мають право звернутися до арбітражу.

ПАТ "ДТЕК Крименерго" був найбільшим постачальником електроенергії Криму і забезпечував понад 80% поставок електроенергії на території Кримського півострова.

Вартість свого рухомого і нерухомого майна, яке було націоналізовано рішенням "державної ради республіки Крим", компанія оцінює більш ніж у 500 мільйонів доларів.