ДТЕК Ахметова судитиметься з Росією через кримські активи
"Цей спір викликаний націоналізацією інвестицій компанії на території Криму. В разі якщо спір не буде вирішено шляхом переговорів, ПАТ "ДТЕК Крименерго" має намір передати його на розгляд у міжнародний арбітраж. Сума компенсації фактичних і потенційних збитків компанії може становити більш ніж 500 млн доларів США", - повідомляють на сайті компанії.
Для захисту своїх інтересів "ДТЕК Крименерго" залучив міжнародну юридичну компанію Covington and Burling LLP.
На адресу Російської Федерації надіслано офіційне повідомлення про інвестиційний спір.
Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємний захист інвестицій передбачає можливість вирішення спорів шляхом переговорів, після яких сторони мають право звернутися до арбітражу.
ПАТ "ДТЕК Крименерго" був найбільшим постачальником електроенергії Криму і забезпечував понад 80% поставок електроенергії на території Кримського півострова.
Вартість свого рухомого і нерухомого майна, яке було націоналізовано рішенням "державної ради республіки Крим", компанія оцінює більш ніж у 500 мільйонів доларів.
"ДТЕК Крименерго" почав процедуру інвестиційного спору з Російською Федерацією в рамках міжурядової угоди про взаємний захист інвестицій.
"Цей спір викликаний націоналізацією інвестицій компанії на території Криму. В разі якщо спір не буде вирішено шляхом переговорів, ПАТ "ДТЕК Крименерго" має намір передати його на розгляд у міжнародний арбітраж. Сума компенсації фактичних і потенційних збитків компанії може становити більш ніж 500 мільйонів доларів США", - повідомляють на сайті компанії.
Читайте також: Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває
Для захисту своїх інтересів "ДТЕК Крименерго" залучив міжнародну юридичну компанію Covington and Burling LLP.
На адресу Російської Федерації надіслано офіційне повідомлення про інвестиційний спір.
Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємний захист інвестицій передбачає можливість вирішення спорів шляхом переговорів, після яких сторони мають право звернутися до арбітражу.
ПАТ "ДТЕК Крименерго" був найбільшим постачальником електроенергії Криму і забезпечував понад 80% поставок електроенергії на території Кримського півострова.
Вартість свого рухомого і нерухомого майна, яке було націоналізовано рішенням "державної ради республіки Крим", компанія оцінює більш ніж у 500 мільйонів доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків