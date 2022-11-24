ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві, але все ще діють екстрені обмеження

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" частково відновила електропостачання в Києві після ракетної атаки РФ 23 листопада, однак в столиці діють екстрені обмеження.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Енергетики ДТЕК разом із усіма рятувальними службами продовжують ліквідувати наслідки ударів по енергооб’єктах, що нанесла Росія 23 листопада. Ситуація лишається складною, проте контрольованою.

Станом на ранок 24 листопада вже відновлена подача електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури: перш за все водопостачання та лікарень. Продовжуємо працювати над подачею електроенергії на середні об’єкти теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Так, за ніч відремонтували 2 транзитні лінії, що подають напругу на Лівий берег Києва.

Станом на другу половину дня 24 листопада продовжується ремонт ліній ДТЕК Київські електромережі, що були пошкоджені через атаку 23 листопада.

"Це дозволить відновити подачу світла для частини побутових клієнтів, що лишаються без світла відучора", - пояснили в компанії.

Водночас за вказівкою системного оператора НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання.

Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми.

"Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго", а також після завершення ремонтів на лініях, що були ушкоджені обстрілами. Без світла наразі близько 60% киян", - додали в ДТЕК.

"Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару росії є вкрай складною. Енергетики цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Просимо всіх клієнтів максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі", - резюмували в компанії.