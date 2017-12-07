ДТЕК подав позов до суду проти Кабміну

Енергогенеруюча компанія ДТЕК Західенерго подала позов до Окружного адміністративного суду Києва про скасування розпорядження Кабінету Міністрів №409 від 14 червня, яке передбачає введення надзвичайних заходів на ринку електроенергії (продовження заходів ще на місяць, оскільки вони діють з 17 лютого і щомісяця продовжувалися).

Позов був зареєстрований в суді 10 липня, - повідомила прес-служба ДТЕК Енерго, інформують Українські новини.

Надзвичайний стан на ринку електроенергії діє з 17 лютого і продовжувалося 4 рази окремими розпорядженнями Кабінету Міністрів - від 16 березня, 12 квітня, 11 травня і 14 червня.

На думку компанії, під приводом дії надзвичайних заходів була допущена тарифна дискримінація працюючих ТЕС.

Механізм її реалізації полягав в ручному перенаправлення 30% всіх коштів, які повинні були отримати всі ТЕС України, на дотування виключно ряду ТЕС, зупинених через дефіцит антрациту.

ДТЕК вважає, що продовження подібної практики Кабміну призводить до зриву підготовки компанії до опалювального сезону 2017/2018.

Крім того, останнє розпорядження Кабміну про введення надзвичайних заходів від 14 червня суперечить нормам чинного закону про ринок електроенергії від 13 квітня, який вступив в силу 11 червня і взагалі не передбачає права Кабміну вводити надзвичайні заходи в енергетиці України.

Нагадаємо, що надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.

Надзвичайний стан у сфері енергетики спричинило те, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що в свою чергу призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.