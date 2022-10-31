ДТЕК використала всі запаси обладнання для ремонту пошкоджених об’єктів інфраструктури

Компанія сподівається придбати чи отримати обладнання від партнерів.

У компанії ДТЕК заявили про використання всього запасу обладнання, який був на складах після перших двох масштабних ворожих атак, що сталися з 10 жовтня.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

"Знову були обстріляні об'єкти критичної інфраструктури. Зараз потрібно зрозуміти, що і як пошкоджено, що можна зробити, аби відновити максимально оперативно живлення. Перші кроки робляться, підключаються деякі споживачі, деякі підстанції заживлюються. Я думаю, що ця робота триватиме наступні 3-6 годин", – сказав директор компанії.

Сахарук також додав, що запаси обладнання для ремонту наразі виснажені через попередні обстріли.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та, на жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою для всіх енергетиків", – визнав виконавчий директор ДТЕК.

Уранці 31 жовтня російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України. iPress із посиланням на офіційні джерела повідомляє про наслідки.