ДТЕК використала всі запаси обладнання для ремонту пошкоджених об’єктів інфраструктури
У компанії ДТЕК заявили про використання всього запасу обладнання, який був на складах після перших двох масштабних ворожих атак, що сталися з 10 жовтня.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
"Знову були обстріляні об'єкти критичної інфраструктури. Зараз потрібно зрозуміти, що і як пошкоджено, що можна зробити, аби відновити максимально оперативно живлення. Перші кроки робляться, підключаються деякі споживачі, деякі підстанції заживлюються. Я думаю, що ця робота триватиме наступні 3-6 годин", – сказав директор компанії.
Сахарук також додав, що запаси обладнання для ремонту наразі виснажені через попередні обстріли.
"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та, на жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою для всіх енергетиків", – визнав виконавчий директор ДТЕК.
Уранці 31 жовтня російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України. iPress із посиланням на офіційні джерела повідомляє про наслідки.
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