На Рівненщині внаслідок ДТП щонайменше троє загиблих, дев'ять поранених
"За попередньою інформацією водій легкового автомобіля "Mercedes-Benz" на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням "Київ-Ковель". У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну)", - повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Однак за інформацією журналістки Інни Білецької, кількість загиблих збільшилась до чотирьох.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Фото: rv.npu.gov.ua
Нагадаємо, поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів. Внаслідок ДТП загинула 29-річна жінка, ще двоє підлітків потрапили до лікарні.
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