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На Рівненщині внаслідок ДТП щонайменше троє загиблих, дев'ять поранених

У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку
У Рівненській області біля Сарн внаслідок ДТП загинули щонайменше троє людей, ще дев’ять постраждали.
На Рівненщині внаслідок ДТП щонайменше троє загиблих, дев Фото: rv.npu.gov.ua

"За попередньою інформацією водій легкового автомобіля "Mercedes-Benz" на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням "Київ-Ковель". У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну)", - повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Однак за інформацією журналістки Інни Білецької, кількість загиблих збільшилась до чотирьох.

На місці події працює слідчо-оперативна група.


Фото: rv.npu.gov.ua

Нагадаємо, поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів. Внаслідок ДТП загинула 29-річна жінка, ще двоє підлітків потрапили до лікарні.

 

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25 06 2018 23:47
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