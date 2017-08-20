CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдна людина загинула і шестеро отримали травми в ДТП на трасі Київ-Чоп в Пустомитівському районі Львівської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ДТП на Львівщині загинула одна людина, шестеро травмовані
Поліція встановлює причини та обставини аварії
Фото: kurs.if.ua
19 серпня о 19.45 біля села Раковець зіткнулися три автомобілі – Cherry, Fiat Doblo й Tavria, - повідомляє Інтерфакс з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
В результаті зіткнення на місці аварії загинув 38-річний водій автомобіля Cherry, житель Львівської області. В лікарню доставлені два пасажири Cherry, водій Fiat і двоє його пасажирів.
Зазначається, що водія Tavria після медогляду відпустили додому.
Нині поліція встановлює причини та обставини аварії.
Нагадаємо, що 18 серпня автомобіль відомого львівського бізнесмена Петра Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка - 26-річна водійка Opel Astra Наталія Тріла.
Брат загиблої в ДТП за участі автомобіля львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського стверджує, що саме бізнесмен був за кермом автівки, що спричинила аварію.
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20 08 2017 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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