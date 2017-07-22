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ДТП на Миколаївщині: загинули дитина та двоє дорослих, – ФОТО

Постраждалу жінку доправили до лікарні
Поблизу Миколаєва, в районі мікрорайону Матвіївка, на трасі Улянівка-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус і автомобіль. Внаслідок ДТП загинули троє осіб, з них одна дитина шести років, ще одна людина постраждала.
ДТП на Миколаївщині: загинули дитина та двоє дорослих, – ФОТО Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Як повідомляє поліція Миколаївської області, аварія сталася сьогодні близько 10 ранку.

У районі перехрестя автодоріг Н-14 та Р-06 водій автомобіля DAF, рухаючись з боку міста. Нова Одеса в напрямку Миколаєва, за попередніми даними, не впевнившись у безпеці маневру, почав здійснювати поворот і допустив зіткнення із пасажирським автобусом Меrсеdеs Vito.

В результаті ДТП на місці події загинули 35-річний та шестирічний пасажири Меrсеdеs Vito.


Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev


Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Водій та пасажир переднього сидіння були заблоковані, їх розблоковував аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Жінку 27 років з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, а водій пасажирського автобуса загинув дорогою до лікарні.


Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev


Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

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22 07 2017 19:00
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