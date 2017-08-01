CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Житомирській обл. на 89 км траси Київ – Чоп унаслідок погіршення погодних умов сьогодні зіткнулися 14 автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП на Житомирщині: на трасі зіткнулися 14 автівок
Постраждалих унаслідок аварії немає
Фото: Житомир. Today
ДТП сталося на кордоні Житомирської та Київської областей. Через те, що один з автомобілів, що рухалися по трасі, занесло, всі інші почали стикатися один з одним. Деякі автомобілі врізалися у відбійник. Кілька інших вилетіли в кювет. Про це повідомляє "Житомир.today" з посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.
Патрульні поліцейські, які працювали на місці події, пояснили, що постраждалих унаслідок аварії немає.
Нагадаємо, у Києві на Бориспільській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: п'ять автомобілів розбито.
Загалом, за минулу добу на дорогах України загинуло чотири особи, ще 67 - було травмовано.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 01 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: