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ДТП на Житомирщині: на трасі зіткнулися 14 автівок

Постраждалих унаслідок аварії немає
У Житомирській обл. на 89 км траси Київ – Чоп унаслідок погіршення погодних умов сьогодні зіткнулися 14 автомобілів.
ДТП на Житомирщині: на трасі зіткнулися 14 автівок Фото: Житомир. Today

ДТП сталося на кордоні Житомирської та Київської областей. Через те, що один з автомобілів, що рухалися по трасі, занесло, всі інші почали стикатися один з одним. Деякі автомобілі врізалися у відбійник. Кілька інших вилетіли в кювет. Про це повідомляє "Житомир.today" з посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.

Патрульні поліцейські, які працювали на місці події, пояснили, що постраждалих унаслідок аварії немає.

Нагадаємо, у Києві на Бориспільській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: п'ять автомобілів розбито.

Загалом, за минулу добу на дорогах України загинуло чотири особи, ще 67 - було травмовано.

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08 01 2017 21:15
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