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ДТП на Житомирщині: поліція затримала власника автобуса

Вже встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутного автобусу
Поліція Житомирської області затримала власника маршрутного автобуса, який напередодні зіткнувся з вантажівкою, унаслідок чого загинули 10 людей.
ДТП на Житомирщині: поліція затримала власника автобуса Фото: zt.npu.gov.ua

"Вилучено обидва транспортні засоби-учасники ДТП та призначено експертизу їх технічного стану, опитано водія вантажівки, очевидців та потерпілих, рідних загиблого водія мікроавтобусу", - йдеться у повідомленні поліції, інформує "Громадське".

В порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області. 

Водій маршрутки, 40-річний житель м. Рівного, та ще 9 його пасажирів від отриманих травм загинули. Серед них:

діти:

- житель м. Новоград-Волинського, 2002 р.н.;

- житель с. Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н.;

- громадянка Росії, 2010 р.н.;

дорослі:

-    громадянка Росії, 1984 р.н.;

-    громадянин Грузії, 1962 р.н.;

-    жителька м. Рівного, 1995 р.н.;

-    жителька м. Києва, 1964 р.н.;

-    жителька м. Києва, 1958 р.н.;

-    жителька м. Нової Каховки Херсонської області, 1944 р.н.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно тнесправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.

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21 07 2018 12:44
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