ДТП на Житомирщині: суд відправив під домашній арешт власника маршрутки

Суд задовольнив клопотання сторони захисту, прокуратура наполягала на триманні обвинуваченого під вартою, повідомляє Громадське

Також власник автобуса повідомив, що інформація про несправні гальма маршрутки не відповідає дійсності.

Четверо людей, серед яких 2 дітей, які постраждали у ДТП на Житомирщині, перебувають у стабільно важкому стані, одну з потерпілих уже виписали з лікарні.

"Залишаються стабільно важкими 4 потерпілих, серед яких 2 дітей, які знаходяться у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Ще один потерпілий знаходиться у стані середньої важкості", - сказав начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик, повідомляє сайт Житомирської облдержадміністрації.

Він додав, що інші четверо потерпілих почуваються значно краще.

"Одну жительку з м. Новоград-Волинський уже виписали з лікарні, ще 3 пацієнтів плануємо виписати у найближчі дні", - розповів Суслик.

Він запевнив, що потерпілі отримують максимальну меддопомогу та повністю забезпечені необхідними препаратами.

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