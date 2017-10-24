Під Харковом в ДТП постраждали п'ятеро осіб
Постраждали п'ятеро харків'ян: 32-річний водій і пасажири Skoda – 58-річна жінка і 60-річний чоловік, а також пасажири Opel - 29-річна жінка і її шестирічний син, повідомляє місцеве видання.
За попередніми даними, водій автомобіля Skoda вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся з Opel.
У дитини констатували закриту черепно-мозкову травму, переломи кісток тазу та правого стегна, стан здоров'я - стабільний. Хлопчик госпіталізований у відділення політравми. Стан здоров'я інших постраждалих медики оцінюють як задовільний.
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що в Стрийському районі Львівської області сталася аварія, внаслідок якої загинула жінка та її 10-річна донька.
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