ДТП під Києвом: четверо загиблих, ще троє у тяжкому стані
Сталося лобове зіткнення, тіла вилучали рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє ДТП.kiev.ua.
Як інформує "112 Україна", за попередніми даними, водій позашляховика Suzuki різко розвернувся у напрямку міста Ірпінь, його авто перетнуло подвійну суцільну лінію, тому достатньо часу, щоб відреагувати на ситуацію у водія Citroen не було.
Відзначається, що упродовж 40 хв водій Citroen ще був живий, але від отриманих травм він помер на місті.
За даними поліції, з п'яти пасажирів Suzuki загинуло двоє жінок, ще троє хлопців у лікарні. У Citroen загинули два хлопці.
Нагадаємо, що автомобіль патрульної поліції став учасником ДТП на перехресті вулиць Петропавлівської та Перекопської в Сумах. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей, серед яких четверо пішоходів.
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