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ДТП під Києвом: четверо загиблих, ще троє у тяжкому стані

Сталося лобове зіткнення
На Новоірпінській дорозі поблизу Києва 19 серпня зіткнулися Suzuki та Citroen, у результаті чого четверо осіб загинули, ще троє перебувають у важкому стані.
ДТП під Києвом: четверо загиблих, ще троє у тяжкому стані Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Сталося лобове зіткнення, тіла вилучали рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє ДТП.kiev.ua.

Як інформує "112 Україна", за попередніми даними, водій позашляховика Suzuki різко розвернувся у напрямку міста Ірпінь, його авто перетнуло подвійну суцільну лінію, тому достатньо часу, щоб відреагувати на ситуацію у водія Citroen не було.

Відзначається, що упродовж 40 хв водій Citroen ще був живий, але від отриманих травм він помер на місті.

За даними поліції, з п'яти пасажирів Suzuki загинуло двоє жінок, ще троє хлопців у лікарні. У Citroen загинули два хлопці.

Нагадаємо, що автомобіль патрульної поліції став учасником ДТП на перехресті вулиць Петропавлівської та Перекопської в Сумах. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей, серед яких четверо пішоходів.

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20 08 2018 09:38
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