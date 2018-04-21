ДТП під Львовом: загинула одна людина, ще двоє з травмами
Інцидент стався вчора, 20 квітня, на трасі Львів-Тернопіль, повідомляє Нацполіція області.
57-річний водій ВАЗ, житель м Львів, з невстановлених причин не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Mersedes Atego1218, яким керував 43-річний житель м Львів", - йдеться в повідомленні.
21-річна пасажирка автомобіля ВАЗ від отриманих травм загинула на місці до приїзду бригади швидкої допомоги.
Водій "дев'ятки" отримав струс головного мозку, забій грудної клітини, закритий перелом правої гомілки. У ще одного 16-річного пасажира автомобіля ВАЗ забій головного мозку, відкритий перелом плечової кістки зі зміщенням та гіповолемічний шок. Їх госпіталізували.
Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Усі загиблі перебували у маршрутці.
Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?