ДТП під Львовом: загинула одна людина, ще двоє з травмами

У Львівській області в ДТП за участю легковика ВАЗ-21099 і вантажівки Mersedes загинула одна людина, ще двоє з травмами доставлені в лікарню.

Інцидент стався вчора, 20 квітня, на трасі Львів-Тернопіль, повідомляє Нацполіція області.

57-річний водій ВАЗ, житель м Львів, з невстановлених причин не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Mersedes Atego1218, яким керував 43-річний житель м Львів", - йдеться в повідомленні.

21-річна пасажирка автомобіля ВАЗ від отриманих травм загинула на місці до приїзду бригади швидкої допомоги.

Водій "дев'ятки" отримав струс головного мозку, забій грудної клітини, закритий перелом правої гомілки. У ще одного 16-річного пасажира автомобіля ВАЗ забій головного мозку, відкритий перелом плечової кістки зі зміщенням та гіповолемічний шок. Їх госпіталізували.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.