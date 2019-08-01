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ДТП у Харкові: автоекспертизу визнали належним доказом проти Зайцевої

Дані експертизи знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з фактом ДТП
Київський райсуд Харкова розцінив результати автотехнічної експертизи швидкості руху автомобіля Lexus Олени Зайцевої, проведеної в Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз як належний доказ.
ДТП у Харкові: автоекспертизу визнали належним доказом проти Зайцевої Фото: newsroom.kh.ua

"У залі засідання присутні Олена Зайцева, Геннадій Дронов, їхні захисники, а також представники сторони потерпілих. Суд розглянув результати автотехнічної експертизи, з якої випливає, що Дронов почав рух на червоно-жовтий сигнал світлофора, і тому у нього немає переваги в русі. Встановлена швидкість машини Зайцевої - 106 км /год", - зазначили в суді, повідомляє "Укрінформ".

Дані експертизи, додали в суді, знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з фактом ДТП.

"Прокурор поставив під сумнів результати експертизи, так як, за його словами, експерти не мають необхідної спеціалізації, і запропонував визнати ці результати неналежним доказом. Про це просила і сторона захисту Зайцевої. Водночас, представники потерпілих висловилися за долучення результатів до справи як належний доказ", - пояснили в суді.

Суддя відхилив клопотання прокурора й адвокатів Зайцевої і заявив, що оцінить експертизу як належний доказ під час ухвалення рішення.

У суді оголошено перерву до 15 січня 2019 року.

Нагадаємо, що адвокат обвинуваченого у скоєнні смертельного ДТП в Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця оприлюднив результати нової експертизи. Олена Зайцева рухалася зі швидкістю 106 км/год.

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08 01 2019 20:25
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