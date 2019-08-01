ДТП у Харкові: автоекспертизу визнали належним доказом проти Зайцевої
"У залі засідання присутні Олена Зайцева, Геннадій Дронов, їхні захисники, а також представники сторони потерпілих. Суд розглянув результати автотехнічної експертизи, з якої випливає, що Дронов почав рух на червоно-жовтий сигнал світлофора, і тому у нього немає переваги в русі. Встановлена швидкість машини Зайцевої - 106 км /год", - зазначили в суді, повідомляє "Укрінформ".
Дані експертизи, додали в суді, знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з фактом ДТП.
"Прокурор поставив під сумнів результати експертизи, так як, за його словами, експерти не мають необхідної спеціалізації, і запропонував визнати ці результати неналежним доказом. Про це просила і сторона захисту Зайцевої. Водночас, представники потерпілих висловилися за долучення результатів до справи як належний доказ", - пояснили в суді.
Суддя відхилив клопотання прокурора й адвокатів Зайцевої і заявив, що оцінить експертизу як належний доказ під час ухвалення рішення.
У суді оголошено перерву до 15 січня 2019 року.
Нагадаємо, що адвокат обвинуваченого у скоєнні смертельного ДТП в Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця оприлюднив результати нової експертизи. Олена Зайцева рухалася зі швидкістю 106 км/год.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.