ДТП у Харкові: експертиза не змогла встановити, чи була Зайцева під дією наркотиків
Результати повторної експертизи оголосив суддя Віктор Попрас, інформує "Громадське".
Також суддя продовжив Зайцевій та Геннадію Дронову тримання під вартою на 60 діб. Захист обох обвинувачених клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт із носінням електронного браслета, але суддя відхилив це клопотання.
Наступне судове засідання відбудеться 20 грудня.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева. Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.
На початку жовтня 2018 року Зайцева і Дронов попросили суд провести повторні експертизи у справі.
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