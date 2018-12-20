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ДТП у Харкові: експертиза встановила швидкість авто Зайцевої

Олена Зайцева рухалася зі швидкістю 106 км/год
Адвокат обвинуваченого у скоєнні смертельного ДТП в Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця оприлюднив результати нової експертизи.
ДТП у Харкові: експертиза встановила швидкість авто Зайцевої Фото: УНІАН

Згідно з висновками, Олена Зайцева рухалася зі швидкістю 106 км/год. Про це повідомляє "Громадське".

Нову експертизу провели в Дніпрі. Її проводили за матеріалами кримінального провадження три експерти.

Захист Зайцевої під час судового засідання клопотав проти долучення результатів до матеріалів справи.

Суд оголосив перерву до 8-го січня.

Додамо, під час засідання Київського районного суду Харкова було оголошено, що повторна експертиза не встановила, чи була під дією алкоголю або наркотичних засобів Олена Зайцева, обвинувачена у вчиненні смертельного ДТП у Харкові.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева. Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

На початку жовтня 2018 року Зайцева і Дронов попросили суд провести повторні експертизи у справі.

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20 12 2018 18:17
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