ДТП у Харкові: механік розповів про швидкість авто Зайцевої під час аварії

Свідок не може сказати, в який саме момент Lexus рухався з цією швидкістю і тому 102 км не вказані в обвинувальному акті

Автомеханік Lexus Костянтин Кузнєцов заявив, що фігурантка смертельного ДТП в Харкові Олена Зайцева рухалася на швидкості понад 100 км/год.

Про це він сказав під час допиту в Київському райсуді Харкова 3 липня, передає місцеве видання "057.ua". За його словами, він оглядав пошкоджений Lexus 350, на якому їхала Зайцева.

"Підключив комп'ютер, завантажив дані, потім роздрукував параметри зі збірки управління системи стійкості зі слідчим. Потім описали все згідно з протоколом", - розповів автомеханік.

За його словами, блок спрацьовує тоді, коли автомобіль гальмує. Він утримує траєкторію. Систему можна вимкнути кнопкою на низькій швидкості. Це автоматична система і на момент огляду вона була не пошкоджена.

На уточнююче запитання слідчого, могла б система спрацювати при гальмуванні, він відповів, що змогла б. Також Кузнєцов відзначив, що Lexus Зайцевої рухався не тільки прямо, але більше в бік.

"Педаль газу була втиснута в підлогу. Поворот колеса 30,6 градусів. Передаварійна система була вимкнена", - пояснив свідок.

"У момент спрацювання системи автомобіль рухався без гальмування, він відхилився від траєкторії на 30 градусів. Швидкість була 102 км/год, включена третя передача", - повідомив автомеханік.

Також він зазначив, що трапився "зрив автомобіля під час буксирування, або його штовхнуло щось в сторону", оскільки під час діагностики корпус був повернений на 33 градуси від заданої траєкторії.

При цьому Кузнєцов додав, що система курсової стійкості може спрацювати і при звичайному русі. У цілому, за його словами, система працювала в штатному режимі.

"У пам'яті збереглася швидкість. У момент зіткнення спрацювала система. Озвучені дані не були враховані при розгляді справи", - прокоментував свідчення адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.

У свою чергу прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик відповіла, що в документі є швидкість 102 км/год, але в свідченнях свідок не може сказати, в який саме момент Lexus рухався з цією швидкістю і тому 102 км не вказані в обвинувальному акті .

"Всі учасники процесу були з ним ознайомлені. Автомеханік нових доказів не надав і на хід суду не вплинув", - сказала Дубовик.

Крім того в суді адвокат постраждалої Оксани Берченко нагадала про відомості опитуваних, результати експертиз і аналізів.

"Барбітал, який приймала Зайцева, вважається наркотичним препаратом", - заявила захисниця.

Вона подала клопотання, щоб враховували ці експертизи при винесенні рішення. Повідомляється, що прокурор частково підтримав клопотання.

Адвокат Зайцевої просила ознайомитися з матеріалами, після чого суддя оголосив перерву. Пізніше захисник фігурантки ДТП заявила, що проти задоволення клопотання, бо не всі учасники можуть ознайомитися з матеріалами, а це є порушенням.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.