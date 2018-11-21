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ДТП у Харкові: Поліція так і не знайшла нарколога, яка обстежувала Зайцеву на опіати

Точних термінів подальшого пошуку лікаря немає,
Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, де постраждали 11 пішоходів, долучив до справи документи про те, що не вдалося знайти лікаря-нарколога, яка обстежила водія автомобіля Lexus Олену Зайцеву, на предмет наявності опіатів.
ДТП у Харкові: Поліція так і не знайшла нарколога, яка обстежувала Зайцеву на опіати Фото: УНІАН

"Прокурор Ігор Омельченко передав суду три рапорти поліцейських, що взяли участь у пошуку лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою після ДТП обстежувала фігурантку Зайцеву на предмет наявності опіатів, про те, що її місцезнаходження не знайдено", - заявили у суді, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що точних термінів подальшого пошуку лікаря немає, оскільки не вдалося офіційно підтвердити інформацію про те, що Федірко виїхала на непідконтрольну територію.

Також повідомляється, що суд відмовив у задоволенні клопотання захисту іншого фігуранта справи Геннадія Дронова про відведення всіх чотирьох автотехнічних експертів.

Чергове засідання суду призначено на 26 листопада о 14:00.

Нагадаємо, Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених у смертельному ДТП у центрі Харкова.

 

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21 11 2018 10:58
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