ДТП у Харкові: Поліція так і не знайшла нарколога, яка обстежувала Зайцеву на опіати

Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, де постраждали 11 пішоходів, долучив до справи документи про те, що не вдалося знайти лікаря-нарколога, яка обстежила водія автомобіля Lexus Олену Зайцеву, на предмет наявності опіатів.

"Прокурор Ігор Омельченко передав суду три рапорти поліцейських, що взяли участь у пошуку лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою після ДТП обстежувала фігурантку Зайцеву на предмет наявності опіатів, про те, що її місцезнаходження не знайдено", - заявили у суді, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що точних термінів подальшого пошуку лікаря немає, оскільки не вдалося офіційно підтвердити інформацію про те, що Федірко виїхала на непідконтрольну територію.

Також повідомляється, що суд відмовив у задоволенні клопотання захисту іншого фігуранта справи Геннадія Дронова про відведення всіх чотирьох автотехнічних експертів.

Чергове засідання суду призначено на 26 листопада о 14:00.