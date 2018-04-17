ДТП у Харкові: потерпіла отримала 100 тис. грн і не має претензій до Зайцевої

Постраждала в ДТП на центральній вулиці Харкова Жанна Власенко отримала компенсацію від Олени Зайцевої та просить суд стягнути аналогічну суму з водія Volkswagen Touareg.

Представники суду отримали клопотання, в якому потерпіла вказала, що один з обвинувачених виконав позовні вимоги в повному обсязі.

"Олена Зайцева виплатила 100 тисяч гривень, і я більше не маю до неї претензій матеріального та морального характеру", - повідомляє агентство Newsroom із зали судових засідань.

Дівчина, яка на момент аварії на Сумської була вагітною, також просить суд стягнути аналогічну суму з Геннадія Дронова. Адвокат постраждалої вказав, що водій, який скоїв ДТП, зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду незалежно від визнання ним провини. Суд задовольнив клопотання Власенко.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.