ДТП у Харкові: повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої

Суд задовольнив клопотання однієї з потерпілих про допит в суді лікаря, який брав аналізи у Зайцевої

Під час засідання Київського райсуду Харкова у справі про смертельну ДТП стало відомо, що повторна експертиза не виявила опіати у фігурантки Олени Зайцевої.

"Сьогодні закінчили досліджувати докази сторони обвинувачення. Вивчені результати судово-медичних експертиз по потерпілих (тих, що вижили, і тих, що загинули), а також результати обстеження фігурантки справи Олени Зайцевої. Повторна судово-токсикологічна експертиза не виявила у неї опіати", - повідомила речниця прокурора Харківської області Віта Дубовик, інформує "Укрінформ".

Крім того, суд задовольнив клопотання однієї з потерпілих про допит в суді лікаря, який брав аналізи у Зайцевої і писав медичний висновок.

"Наступне засідання - 30 травня, о 14:00. На ньому почнуть вивчати докази сторони захисту", - додала речниця.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.