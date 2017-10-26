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ДТП у Харкові: у лікарні померла постраждала 24-річна дівчина

Кількість загиблих зросла до шести
У харківській лікарні померла 24-річна Діана Берченко, що постраждала в результаті ДТП 18 жовтня.
ДТП у Харкові: у лікарні померла постраждала 24-річна дівчина Фото: соцмережі

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Діана Берченко після аварії була госпіталізована у важкому стані і не приходила до тями. У лікарні також продовжує знаходиться її сестра Оксана Євтєєва.

Таким чином, кількіість загиблих зросла до шести.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.

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26 10 2017 11:18
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